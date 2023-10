Duurzame verf wordt steeds populairder

In de verfindustrie is er een interessante trend gaande: duurzame verf wint aan populariteit en wordt meer en meer omarmd door zowel consument als professional.

Tegenwoordig is een duurzaam karakter een steeds belangrijker aspect bij de keuze voor een product. Met de groeiende bewustwording voor het milieu en de zoektocht naar duurzame oplossingen, kiezen meer en meer mensen voor duurzaam. Dat betekent dat ze ervoor kiezen om hun houtwerk te behandelen met een product dat lang meegaat én niet schadelijk is voor milieu en gezondheid.

Groeiende interesse milieuvriendelijke producten

De opkomst van de populariteit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. De voornaamste reden lijkt de groeiende interesse in ecologische producten met een lage impact op het milieu.

Gelijktijdig neemt ook het aanbod van duurzame verfsoorten op de markt toe, waardoor het aanbod voor zowel consument als professional groter is. Hieronder lichten we een aantal mogelijke oorzaken voor de toenemende populariteit van duurzame verf toe:

1. Milieubewustzijn

Consumenten en bedrijven worden zich steeds meer bewust van de milieu-impact van hun keuzes. Duurzame verfproducten zijn vaak geproduceerd met minder tot geen schadelijke chemicaliën en hebben een lagere uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS), waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor mensen die hun impact op het milieu willen verminderen.

2. Gezondheidsoverwegingen

Traditionele verven bevatten vanwege hun veelal chemische samenstelling stoffen die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden en op den duur zelfs gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Duurzame verven met een onschadelijke samenstelling en laag VOS-gehalte zijn een gezonder alternatief voor mensen die waarde hechten aan een gezonde leef- en werkomgeving. Uiteraard hechten ook de zakelijke gebruikers zoals schilders hier meer en meer waarde aan.

3. Regelgeving

Overheden stellen steeds strengere regels en voorschriften op voor de bouw- en verfindustrie om de impact op het milieu en de gezondheidsrisico’s te beperken. Dit kan fabrikanten ertoe aanzetten om meer duurzame producten te ontwikkelen om aan de regelgeving te blijven voldoen.

Over duurzame verf

Het werd hierboven al even genoemd: een belangrijk kenmerk van duurzame verf is dat deze wordt geproduceerd met minder schadelijke chemische stoffen, zoals vluchtige organische stoffen (VOS) en zware metalen. In duurzame verf wordt veelal water als oplosmiddel gebruikt in plaats van terpentine. Ook worden er vaak natuurlijke oliën zoals lijnolie aan toegevoegd. Dit resulteert niet alleen in een lagere impact op de luchtkwaliteit, maar vermindert ook de vervuiling tijdens de productie en verwijdering van de verf.

Bij de opkomst van watergedragen verf werd er nog sceptisch tegenaan gekeken. Tegenwoordig wordt watergedragen verf steeds meer geprezen om zijn uitstekende prestaties en duurzaamheid. Kwalitatieve watergedragen verf blijkt zich uitstekend en langdurig te lenen voor buitentoepassingen. Dit resulteert in minder vaak onderhoud, schilderwerk en aankoop van nieuwe verf, lekker duurzaam!

Uiteraard zijn er kwaliteitsverschillen, dus doe wel goed vooronderzoek naar een hoogwaardige verf. Een mooi voorbeeld van een duurzame, watergedragen verf met uitstekende buitenkwaliteit is de duurzame verf van Moose Färg. Deze natuurvriendelijke verf uit Zweden heeft een unieke, milieuvriendelijke samenstelling op basis van water, lijnolie en aardpigmenten.

Kortom: met een groeiende nadruk op duurzaamheid en een groene levensstijl is duurzame verf een zeer aantrekkelijk, inmiddels onmisbaar alternatief geworden voor traditionele verf.