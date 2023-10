Finland verdenkt Chinees schip van link met gaslek Oostzee

De Finse autoriteiten verdenken een Chinees schip van betrokkenheid bij het lek in een gaspijplijn in de Oostzee tussen Finland en Estland. Mogelijk is daarbij sabotage gepleegd.

Eerder deze maand werd een ongebruikelijke daling van de druk in de Balticconnector-gaspijplijn in de Oostzee ontdekt. De pijplijn werd daarop afgesloten en er werd een onderzoek begonnen. Er zijn vermoedens van “externe” activiteit, aldus de Finse autoriteiten.

Volgens Finland wordt nu gekeken naar het Chinese containerschip NewNew Polar Bear dat ten tijde van het ontstaan van het lek in de buurt van de pijplijn zou zijn geweest. Volgens Helsinki zal daarbij worden samengewerkt met de Chinese autoriteiten.

Finse onderzoekers hebben ook een “zwaar object” gevonden op de zeebodem in de buurt van de beschadigde pijplijn. Er wordt geprobeerd dat object naar boven te halen om onderzoek te doen.

Naar verwachting gaat het minstens vijf maanden duren om het lek te repareren. Het incident doet denken aan de explosies bij de Nord Stream-pijplijnen vorig jaar, ook in de Oostzee. Sindsdien wordt er extra gelet op de Europese energie-infrastructuur.