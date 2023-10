Goudprijs zet opmars voort door oorlog Israël

De goudprijs zet vrijdag de opmars voort richting de symbolische grens van 2000 dollar door de onrust op de beurzen over de oorlog in Israël en de vrees voor verdere escalatie van het conflict naar het gehele Midden-Oosten. In onrustige tijden zoeken beleggers naar veilig geachte beleggingen, waaronder goud.

De prijs van een troy ounce (31,1 gram) op de Londense metalenmarkt staat nu op ongeveer 1982 dollar. Sinds de verrassingsaanval van Hamas op Israël bijna twee weken geleden is de goudprijs aan een opmars bezig. Begin deze maand lag de prijs nog op circa 1832 dollar, wat het laagste niveau in zeven maanden was.

Analisten denken dat de goudprijs nog verder kan stijgen. De prijs van het edelmetaal bereikte in augustus 2020 een recordniveau van ruim 2075 dollar per troy ounce. Ook andere edelmetalen zoals zilver en platina zijn in prijs gestegen door het geweld in Israël.

De olieprijzen gaan eveneens omhoog door vrees voor verstoring van olieleveringen vanuit het Midden-Oosten bij een escalatie. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie bedraagt nu 90,60 dollar en Brentolie kost bijna 93,60 dollar per vat (van 159 liter).

De bitcoin is eveneens aan het stijgen. De bekendste digitale munt ter wereld klom vrijdag tot boven de 30.000 dollar.