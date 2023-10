Hoge prijs olijfolie stuwt kosten voor pizza en paella

De wereldwijde prijs van olijfolie is het afgelopen jaar verdubbeld volgens het Internationaal Monetair Fonds en dat raakt ook de kosten van traditionele Mediterraanse gerechten, waarvoor olijfolie een belangrijk ingrediënt is.

Persbureau Bloomberg rekende uit dat een Italiaan dik 8 procent meer kwijt is aan het maken van een pizza en een Spanjaard 20,6 procent aan paella in vergelijking met een jaar geleden.

De prijsstijgingen zijn fors hoger dan de inflatie, respectievelijk 5,6 en 3,3 procent in Italië en Spanje, en voornamelijk te danken aan de hoge prijs van olijfolie. In Italië was die bijna de helft duurder en in Spanje 67 procent. De prijzen stegen het afgelopen jaar, omdat de olijfolieproductie door de droogte in Europa tegenviel. Twee derde van de wereldwijde olijfolieproductie vindt in Europa plaats.

In Nederland viel de prijsstijging van olijfolie relatief gezien mee. Hier is olijfolie ruim 21 procent duurder dan vorig jaar. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De wereldwijde voedselprijzen bleven in september rond het laagste punt in twee jaar hangen, deels dankzij de oogst van goedkopere plantaardige oliën uit het Zwarte Zeegebied en Zuidoost-Azië.