Intel en Siemens niet naar techcongres na uitspraken over Israël

De Amerikaanse chipmaker Intel en het Duitse industriële concern Siemens gaan toch niet naar de grootste techconferentie van Europa. Dat hebben zij besloten nadat de baas van Web Summit, Paddy Cosgrave, de westerse steun aan Israël bekritiseerde. Ook enkele investeerders reizen volgende maand om die reden niet af naar het Portugese Lissabon.

Siemens is een van de belangrijkste sponsors van het evenement, maar laat nu weten ook geen partner meer te willen zijn. Intel, dat al lange tijd actief is in Israël, wilde geen verdere toelichting geven.

Cosgrave leverde vorige week kritiek op de westerse steun aan Israël, die op gang kwam na de verrassingsaanvallen van de Palestijnse beweging Hamas. De Ier herhaalde zijn standpunt daarna nog verschillende keren. Inmiddels heeft Cosgrave zijn excuses aangeboden voor zijn opvatting. “Ik begrijp dat wat ik heb gezegd, het moment waarop ik het heb gezegd en de manier waarop het is opgeschreven, velen diep heeft gekwetst. Mijn welgemeende excuses daarvoor.”