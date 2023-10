Onderzoek: recordaantal Amerikaanse bestuurders opgestapt

Bestuurders van bedrijven en organisaties in de Verenigde Staten verlaten massaal hun post. Volgens een nieuw rapport van de firma Challenger, Gray & Christmas zijn er dit jaar tot en met september al ruim 1400 topmannen en topvrouwen opgestapt bij Amerikaanse bedrijven. Dat is bijna 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en het hoogste aantal ooit gemeten in de eerste drie kwartalen van een jaar.

Challenger, Gray & Christmas is gespecialiseerd in het coachen van bedrijfsbestuurders en houdt al sinds 2002 bij hoeveel bestuurders aftreden bij Amerikaanse ondernemingen en organisaties die minstens tien werknemers hebben en ten minste twee jaar actief zijn. Dat doen de onderzoekers op basis van nieuwsberichten, persberichten en documenten bij toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).

De overheid en de non-profitsector staan bovenaan de lijst met vertrekkende bestuurders. Dit jaar verlieten daar al meer dan 350 topmannen en topvrouwen hun post. Dat komt neer opeen stijging van dik 85 procent vergeleken met een jaar terug. Ook in de techsector is de uitstroom groot met ruim 140 mensen die de bestuurskamers verlieten.

Naar de exacte reden van al die vertrekken blijft het een beetje gissen. In ruim een vijfde van de gevallen gaat het om pensioneringen. Een andere reden die wordt genoemd is bijvoorbeeld het nastreven van nieuwe kansen elders. Maar voor bijna een derde van de vertrekken is geen duidelijke verklaring aangegeven.

Andrew Challenger, die werkt bij Challenger, Gray & Christmas, denkt wel een idee te hebben waarom er zoveel bestuurders opstappen. “Bedrijven maken zich klaar voor economische veranderingen in de komende maanden. Met de stijging van de loonkosten en de rentetarieven kijken bedrijven naar nieuwe leiders.”

Alexander Kirss van adviesbureau Gartner is ook niet verrast door de cijfers. Hij wijst erop dat er tijdens grote momenten van onzekerheid als een crisis en in dit geval de coronapandemie altijd een beperkter verloop van bestuurders is te zien. Dan blijven die bestuurders uit verantwoordelijkheidsgevoel vaak langer op hun post zitten. Maar dat betekent ook dat er nu de pandemie voorbij is, juist weer meer bestuurders vertrekken. “Veel waarnemers, waaronder ikzelf, hadden deze post-pandemische stijging van het bestuurdersverloop verwacht, en het lijkt erop dat het eindelijk zover is.”