Ook in november nog te veel bij storingen bij geldautomaten

Geldautomaten zijn naar verwachting in oktober en november nog te vaak defect door een onderdeel dat niet goed leverbaar is. In september was dit ook al het geval, bevestigt Geldmaat na berichtgeving van NOS en de regionale omroepen.

Gemiddeld was een op de twintig automaten vorige maand defect, terwijl dat volgens de norm die banken hebben afgesproken slechts een op de veertig automaten mag zijn.

Geldmaat kampt met een lange levertijd voor een onderdeel van de pinautomaten waarmee zowel geld opgenomen als gestort kan worden. Volgens Geldmaat levert dat vooral problemen op voor mensen die van één pinautomaat afhankelijk zijn. Als die defect is, is het niet voor iedereen makkelijk om een dorp verder te reizen naar een werkende geldautomaat. In grote steden waar meer geldautomaten staan, levert dit minder problemen op, aldus een woordvoerder.

Het aantal defecte pinautomaten wordt de komende tijd wel teruggedrongen, zegt Geldmaat.