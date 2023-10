Rentevrees houdt Wall Street in de greep

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw omlaag gegaan. Beleggers bleven in de greep van de rentevrees. Die werd een dag eerder al aangewakkerd nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell had verklaard dat de inflatie in de Verenigde Staten nog altijd te hoog is en dat er waarschijnlijk een lagere economische groei nodig zal zijn om deze terug te dringen. Powell zei ook dat hij de rente nu niet te hoog vindt.

Na de uitspraken van Powell liep de rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties kortstondig op tot iets meer dan 5 procent. De laatste keer dat de tienjaarsrente boven de 5 procent stond was zestien jaar geleden. Ook de angst voor een escalatie van de oorlog in Israël hield de markten in de greep. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Amerikanen gevraagd miljarden extra uit te geven om Israël te helpen in de strijd tegen Hamas. Ook wordt gevreesd dat Israëlische troepen op korte termijn een grondoorlog in Gaza zullen starten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de min op 33.385 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,1 procent, tot 4273 punten, en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in op 13.161 punten. De drie hoofdindices stevenen af op een weekverlies.

American Express ging 2 procent omlaag. De creditcardmaatschappij boekte afgelopen kwartaal een recordwinst dankzij de aanhoudende groei van klanten die meer betalen voor zogeheten premium cards. Met die exclusieve creditcards ontvangen klanten allerlei extra’s en privileges. Het bedrijf moest wel meer geld opzij zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

Oliedienstverlener Schlumberger, die ook met cijfers kwam, zakte ruim 3 procent. CSX steeg dik 1 procent. Het transportbedrijf boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet dan verwacht, maar de winst viel wat tegen.

Netflix won 2 procent. De streamingdienst werd een dag eerder al 16 procent meer waard dankzij sterke kwartaalprestaties en een flinke groei van het aantal abonnees. Elektrische autofabrikant Tesla, die donderdag al ruim 9 procent aan beurswaarde verloor na tegenvallende resultaten, daalde ruim 2 procent.

SolarEdge kelderde verder bijna 31 procent na een teleurstellend kwartaalbericht. Het zonne-energiebedrijf schroefde zijn omzetverwachting voor het huidige kwartaal flink terug. Volgens topman Zvi Lando kampt het bedrijf onder meer met flinke onverwachte annuleringen van orders.