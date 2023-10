Tesla: miljoenste auto geleverd in Europa

Tesla viert vrijdag naar eigen zeggen de miljoenste levering van zijn elektrische auto’s in Europa. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat die mijlpaal “de sterke band benadrukt die Tesla in de loop van de tijd heeft opgebouwd met Europese consumenten”.

Tesla is sinds 2009 actief in Europa en een van de belangrijkste spelers op de markt voor elektrische auto’s. De Europese autobrancheorganisatie ACEA zegt dat de verkoop van Tesla in de Europese Unie in de eerste negen maanden van dit jaar met 131 procent is toegenomen tot 203.000 auto’s. Wel kampt Tesla met steeds meer concurrentie van andere automerken.

Ook heeft Tesla veel eigen infrastructuur gebouwd om elektrische auto’s op te laden. Tesla exploiteert nu meer dan 1000 laadstations en 13.000 Superchargers in Europa en dat netwerk wordt verder uitgebreid.

Om sterker te kunnen groeien in Europa heeft Tesla een eigen fabriek gebouwd even buiten Berlijn. De fabriek in Grünheide ten oosten van Berlijn in de deelstaat Brandenburg werd vorig jaar officieel in gebruik genomen. Tesla is bezig met vergunningsaanvragen om de productiecapaciteit te vergroten van 500.000 auto’s per jaar naar 1 miljoen.