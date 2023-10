Wall Street sluit met stevige verliezen door oorlog en rentevrees

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met stevige verliezen het weekend ingegaan. De dreigende escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten en een opnieuw opgelaaide rentevrees drukten op het sentiment. Daarbij was American Express een grote daler door het naar buiten komen van tegenvallende kwartaalresultaten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent in de min op 33.127,28 punten. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 4224,16 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,5 procent in op 12.983,81 punten.

Hoewel de oorlog tussen Israƫl en Hamas voortduurt, was er voor de Verenigde Staten wel sprake van een opsteker. De Amerikaanse president Joe Biden verwelkomde de vrijlating van twee Amerikaanse gijzelaars door Hamas. Zij zaten sinds 7 oktober vast en zijn de eerste gijzelaars die huiswaarts mogen keren. Biden benadrukte dat er dag en nacht wordt gewerkt om alle ontvoerde Amerikanen vrij te krijgen.

De rentevrees op Wall Street werd donderdag al aangewakkerd nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell had verklaard dat de inflatie in de Verenigde Staten nog altijd te hoog is en dat er waarschijnlijk een lagere economische groei nodig zal zijn om deze terug te dringen. Powell zei ook dat hij de rente nu niet te hoog vindt. Na de uitspraken van Powell liep de rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties kortstondig op tot iets meer dan 5 procent. De laatste keer dat de tienjaarsrente boven de 5 procent stond was zestien jaar geleden.

American Express ging ruim 5 procent omlaag. De creditcardmaatschappij boekte afgelopen kwartaal een recordwinst dankzij de aanhoudende groei van klanten die meer betalen voor zogeheten premium cards. Met die exclusieve creditcards ontvangen klanten allerlei extra’s en privileges. Het bedrijf moest wel meer geld opzij zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

Oliedienstverlener Schlumberger, die ook met cijfers kwam, zakte een kleine 3 procent. SolarEdge kelderde verder dik 27 procent na een teleurstellend kwartaalbericht. Het zonne-energiebedrijf schroefde zijn omzetverwachting voor het huidige kwartaal flink terug. Volgens topman Zvi Lando kampt het bedrijf onder meer met flinke onverwachte annuleringen van orders. Elektrische autofabrikant Tesla, die donderdag al ruim 9 procent aan beurswaarde verloor na tegenvallende resultaten, daalde daarnaast bijna 4 procent.