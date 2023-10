Eerste topvrouw grootste Duitse vakbond richt pijlen op Elon Musk

De aanstaande topvrouw van Duitslands machtigste vakbond IG Metall waarschuwt Elon Musk voor pogingen om vakbondsvorming in zijn Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn te voorkomen.

“Je moet voorzichtig zijn. De spelregels zijn hier anders”, zegt Christiane Benner, die maandag het roer van de vakbond overneemt tijdens de algemene vergadering in Frankfurt. Het is voor het eerst dat de bond door een vrouw geleid gaat worden.

Musk heeft tot nu toe geweigerd om het soort loonovereenkomsten te ondertekenen die gebruikelijk zijn in Duitsland, waardoor het bedrijf op ramkoers ligt met Benner. In de Duitse Tesla-fabriek rolt het populaire Model Y van de band, de best verkochte auto van Europa eerder dit jaar. Musk heeft daar zo’n 12.000 mensen in dienst.

Benner maakt zich grote zorgen over werknemers in de Duitse auto-industrie. Ze wijst op de zwakkere vraag uit China, de hogere rentetarieven en de aanhoudende gevolgen van de energiecrisis van vorig jaar. Daardoor zijn sommige fabrieken al gesloten en is de productie naar het buitenland verplaatst.