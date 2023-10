Kredietbeoordelaar ziet 2024 zonniger in voor economie Nederland

Ratingbureau S&P Global voorziet dat de Nederlandse economie vanaf volgend jaar gaat aantrekken, ondersteund door een sterkere binnenlandse vraag. Volgens de toonaangevende kredietbeoordelaar krijgt de economie een impuls van de krappe arbeidsmarkt en een herstel van de koopkracht van huishoudens.

Consumenten krijgen weer meer te besteden naarmate de inflatie afneemt. S&P Global heeft becijferd dat de economische groei tussen 2024 en 2026 uitkomt op gemiddeld 1,4 procent. Voor dit jaar is dat naar verwachting een plusje van 0,5 procent. “De krappe financiĆ«le omstandigheden en de zwakkere externe vraag zullen dit jaar de economische activiteit drukken”, staat in een rapport.

Toch zijn de deskundigen van het Amerikaanse kantoor wel te spreken over ons land. “Nederland is de vijfde economie van de Europese Unie, met de grootste zeehaven en een breed scala aan handelspartners. Het is een rijke, open, gediversifieerde en concurrerende economie.”

S&P Global verwacht wel dat er na de verkiezingen in november een coalitieregering zal worden gevormd die de beleidsvorming zou kunnen blijven bemoeilijken. “Een gefragmenteerd politiek landschap zal de beleidsvorming op de korte termijn belemmeren.”

De kredietbeoordelaar handhaaft de ‘AAA/A-1+’-status van Nederland, een van de hoogst mogelijke categorieĆ«n van kredietwaardigheid.