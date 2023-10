Curatoren: er komt geen doorstart voor winkelketen Big Bazar

De failliete winkelketen Big Bazar maakt geen doorstart. De curatoren hebben in een mededeling aan het personeel laten weten dat er slechts één partij geïnteresseerd was om met de koopjesketen verder te gaan. Maar die wilde te weinig geld neertellen voor de resterende voorraden van Big Bazar, daardoor konden de curatoren naar eigen zeggen niet op de bieding ingaan.

Aan de medewerkers leggen de curatoren uit dat hun belangrijkste taak is om nog zoveel mogelijk geld uit de boedel te halen voor het betalen van schuldeisers. Daardoor konden ze niet ingaan op een voorstel waarbij een koper maar een factie van de oorspronkelijke inkoopwaarde van alle overgebleven artikelen zou neertellen.

Andere partijen die zich de voorbije weken hebben gemeld bij de curatoren, wilden niet verder met de winkels maar waren alleen geïnteresseerd in de voorraad. Ook met hun is geen deal gesloten omdat ze te weinig geld boden.

De curatoren zullen nu in de komende periode de voorraad vanuit de overgebleven winkels van Big Bazar zelf uitverkopen. “Zoals gebruikelijk bij een faillissementsuitverkoop zullen zij daarbij kortingen geven”, laten ze weten.

De rechtbank in Amsterdam had Big Bazar eind vorige maand failliet verklaard. De keten kampte al enige tijd met financiële problemen en kreeg steeds meer klachten binnen over onbetaalde rekeningen. Ook waren er toen al veel winkels gesloten. Big Bazar had op het moment van faillissement nog circa negenhonderd werknemers en minder dan honderd winkels.

De keten deed in de zomer nog verschillende pogingen om het bedrijf van de ondergang te redden, via verzoeken om een schuldenexpert aan te laten wijzen die orde op zaken zou kunnen stellen. Door boze verhuurders en leveranciers ingediende aanvragen voor een bankroet kwamen daardoor telkens in de wacht te staan. Maar de reddingspogingen mislukten, tot teleurstelling van de vakbonden en het personeel.

Directeur Joost Konings van incassobureau Invorderingsbedrijf, dat namens meerdere schuldeisers van Big Bazar spreekt, zegt dat het “jammer” is dat er niemand is gevonden die voor het merk Big Bazar nog een flinke som geld wilde betalen. Maar voor de kleinere schuldeisers maakte het volgens hem eigenlijk niet meer uit. “Wat de curatoren nog aan geld ophalen gaat toch naar de Belastingdienst.” Big Bazar had voor tientallen miljoenen euro’s aan schulden en de fiscus staat bij betalingen door curatoren na een bankroet altijd vooraan in de rij.