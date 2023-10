Drukke beursweek met veel bedrijfsresultaten en rentebesluit ECB

Beleggers wacht een drukke beursweek met veel bedrijfsresultaten en een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Op het Damrak komen onder meer Philips, Randstad en Heineken met hun cijfers over het derde kwartaal. In de Verenigde Staten is het de beurt aan grote techbedrijven als Microsoft en Amazon. Verder blijft de oorlog tussen Israël en Hamas de financiële markten in de greep houden.

Philips opent maandag al de boeken. Daarbij gaat de aandacht opnieuw naar de aanhoudende problemen met de slaapapneu-apparaten. Dinsdag is het de beurt aan Randstad. Het uitzendconcern merkte na het tweede kwartaal dat werkgevers niet meer zo hard op zoek waren naar personeel als eerder. Daardoor gingen de omzet en de winst van het bedrijf omlaag. Het is de vraag of die trend zich ook in het derde kwartaal heeft doorgezet.

Later in de week volgen onder meer de kwartaalcijfers van Heineken, KPN, Unilever en Air France-KLM. Bij de kwartaalcijfers van Unilever is het vooral de vraag in hoeverre het was- en levensmiddelenconcern blijft profiteren van prijsverhogingen. In de eerste helft van het jaar leverden de duurder geworden boodschappen het bedrijf achter merken als Dove, Knorr, Rexona en Magnum nog beduidend meer omzet en winst op.

Als de grote techbedrijven Microsoft, Google-moeder Alphabet, Facebook-moederbedrijf Meta Platforms en Amazon hun kwartaalberichten publiceren, kijken kenners vooral naar de advertentie-inkomsten. De economische groei is wereldwijd afgezwakt en in veel landen letten bedrijven en consumenten erg op hun uitgaven, aangezien alles duurder is geworden. Dat kan de inkomsten van de techbedrijven onder druk zetten.

Ondanks de vele bedrijfsresultaten zijn het de laatste dagen toch vooral de oorlog in het Midden-Oosten en een opnieuw opgelaaide rentevrees die het beurssentiment bepalen. Er leven met name zorgen dat het conflict tussen Israël en Hamas verder escaleert, wat niet alleen voor veel leed en onzekerheid kan zorgen, maar ook de olieprijzen verder kan opdrijven.

Bij het rentebesluit van de ECB op donderdag is de verwachting dat de rente niet verandert. De centrale bank in Frankfurt verhoogde de rente in de eurozone vorige maand al voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit. Verschillende beleidsmakers van de ECB en andere deskundigen hebben er al op gehint dat voorlopig een einde is gekomen aan de verhogingen. Wel duurt het waarschijnlijk nog een hele tijd voor de rente weer omlaag kan, omdat de inflatie in de eurozone nog steeds te hoog is.