FT: Brussel overweegt verlengen gasprijsplafond om oorlog Israël

De Europese Commissie overweegt het prijsplafond voor aardgas in de Europese Unie langer in stand te houden. In Brussel leeft namelijk angst dat de gasprijs deze winter opnieuw flink zou kunnen stijgen door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van ingewijden.

Het gaat om het in februari in werking getreden plafond om pieken in de gasprijs tegen te gaan vanwege de oorlog in Oekraïne en de sterk verminderde leveringen van Russisch gas aan Europa. Dat plafond van 180 euro per megawattuur gaat in als de gasprijs drie werkdagen of langer boven de limiet uitkomt en die prijs bovendien drie dagen minstens 35 euro hoger ligt dan de wereldwijde richtprijs voor vloeibaar gemaakt gas (lng).

Volgens diplomaten die FT sprak in Brussel zijn er “geen aanwijzingen voor negatieve effecten” van de maatregel. Inmiddels liggen de gasprijzen ook weer bijna 90 procent lager dan vorig jaar en de gasopslagen in Europa zijn goed gevuld. Toch zijn alle risico’s daarmee niet verdwenen, waarschuwen kenners al langer.

“We weten niet wat er dit jaar gaat gebeuren. We hebben de situatie in Israël en we weten niet hoe dat de import uit het Midden-Oosten zal beïnvloeden”, klinkt het volgens de krant in de wandelgangen. De ingewijden stellen ook dat de vermeende sabotage aan een gaspijpleiding tussen Finland en Estland van eerder deze maand een punt van zorg is. Daarom zou het voor Europa “goed zijn om een verzekering te hebben”.

Naar verwachting komt de Europese Commissie volgende maand met een voorstel waarin wordt aangegeven welke van de noodmaatregelen op energiegebied, waaronder het gasprijsplafond, moeten worden verlengd. Voorlopig lijken de meningen bij de lidstaten nog verdeeld.

Duitsland heeft volgens de FT samen met een aantal andere landen een document ondertekend waarin wordt opgeroepen om eerdere noodmaatregelen te verlengen. Het land dringt er samen met Frankrijk ook op aan om de regels voor het verlenen van staatssteun langer ruim te houden, zodat overheden opnieuw met energiesteun voor burgers en bedrijven zouden kunnen komen als dat nodig zou zijn.

Maar andere landen, waaronder Nederland, hebben al laten weten dat laatste niet te zien zitten. Demissionair energieminister Rob Jetten zei al tegen de FT dat het geld dat hiermee gemoeid zou zijn beter kan worden gebruikt “om de oorzaak aan te pakken” door te investeren in bijvoorbeeld energiebesparingsmaatregelen.