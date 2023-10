Philips waarschijnlijk gegroeid, maar alle ogen op apneukwestie

Philips lijkt ook het afgelopen kwartaal duidelijk meer te hebben verdiend aan zijn producten. Volgens analisten van ING is het zelfs mogelijk dat het zorgtechnologieconcern maandag zijn groeiverwachting voor het hele jaar weer gaat opschroeven, zoals in de zomer ook al gebeurde. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zal dit goede nieuws toch overschaduwd worden door de aanhoudende problemen met de slaapapneu-apparaten.

Kenners gaan ervan uit dat Philips maandag bij de bekendmaking van de cijfers weinig nieuws zal melden over de slaapapneu-affaire. Maar VEB-directeur Gerben Everts vindt dat het bedrijf wel met nieuwe informatie moet komen. “Het oplossen van dit grote probleem uit het verleden gaat ze veel meer goed doen dan een paar procent groei. Het bestuur moet zelf gaan uitstralen dat het verantwoordelijk is voor de afwikkeling. Dat kan klanten en beleggers vertrouwen geven.”

De slaapapneukwestie houdt Philips al jaren in zijn greep, sinds het moment dat het bedrijf miljoenen defecte apparaten moest terugroepen omdat isolatieschuim kon afbrokkelen. Philips meldde zelf dat het van de meeste slaapapneu-apparaten onwaarschijnlijk is dat ze merkbare gezondheidsschade veroorzaken, maar de Amerikaanse toezichthouder FDA vond dat onderzoek onvoldoende en vroeg om aanvullende onderzoeken. De extra tests leveren volgens ING hoe dan ook vertraging op voor de afhandeling van dit dossier. Philips-topman Roy Jakobs zei eind vorige maand ervan uit te gaan dat de kwestie mogelijk nog zeven jaar voortsleept. Dat noemt Everts “een rode vlag”. “Dit moet komend jaar zijn opgelost.”

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf reserveerde eerder ruim een half miljard euro voor schadeclaims uit de Verenigde Staten. In september kwam Philips voor ongeveer dat bedrag al een Amerikaanse schikking overeen, maar daarnaast dreigen er nog meer claims vanwege gezondheidsschade.

Beleggers zullen gespannen kijken naar de nieuwste cijfers. De over het algemeen goede resultaten van dit jaar hebben Philips zo’n 30 procent meer waard gemaakt op de beurs. De koers ging wel onderuit op de dag dat FDA bepaalde dat extra onderzoeken nodig waren. Vergeleken met vlak voor dat moment zijn de aandelen nu ongeveer 7 procent minder waard.

Philips meldde over het tweede kwartaal al een omzetgroei van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Analisten gaan nu voor het derde kwartaal in doorsnee uit van een plus van ongeveer 7 procent.