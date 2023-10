Adema: de vraag is of schapenhouderij blauwtong gaat overleven

Het is maar de vraag of de Nederlandse schapensector de uitbraak van het dodelijke blauwtongvirus wel gaat overleven, waarschuwt landbouwminister Piet Adema. Samen met buurlanden Duitsland en België spoort hij de farmaceutische industrie aan om gauw een vaccin te ontwikkelen.

“Het gaat spannend worden”, zegt Adema na overleg met zijn EU-collega’s in Luxemburg. Het aantal schapen “zal volgend jaar enorm dramatisch gekelderd zijn, absoluut”. Er sterven niet alleen veel zieke schapen, het dekseizoen valt ook in het water. Komend voorjaar worden er daardoor veel minder lammetjes geboren. “Dat is dramatisch voor de sector”, sombert de minister.

Er moet dringend een vaccin komen, onderstrepen Adema en zijn collega’s uit Duitsland en België. Ze hopen dat vaccinontwikkelaars geld steken in onderzoek en productie. Met zoveel al aangerichte én potentiële schade is er vraag genoeg, stelt het drietal. Zij zouden het wel weten.

Adema gaat ondertussen na of de overheid getroffen schapenhouders toch niet te hulp kan schieten. In principe is er volgens hem geen geld beschikbaar, “maar we zijn wel aan het kijken. Want we snappen heel goed dat het erg desastreus is voor de sector.”