Chevron zakt op lager Wall Street na grote overname

Chevron behoorde maandag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern koopt zijn eveneens Amerikaanse branchegenoot Hess voor 53 miljard dollar, omgerekend zo’n 50 miljard euro. Het is de tweede grote overname in de Amerikaanse oliesector in korte tijd. Eerder deze maand kocht ExxonMobil al sectorgenoot Pioneer Natural Resources voor bijna 60 miljard dollar. Die aankoop was de grootste overnamedeal dit jaar.

Volgens topman Mike Wirth van Chevron zullen de rendementen voor investeerders een impuls krijgen door de overname. Zo verwacht Chevron het dividend over het eerste kwartaal met 8 procent te verhogen en voor nog eens 2,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen zodra de deal is afgerond. Het aandeel Chevron verloor desondanks 2,8 procent. Het aandeel Hess noteerde 0,4 procent in de min.

De beurzen bleven verder in de greep van de oorlog tussen Israƫl en Hamas en de oplopende rentetarieven. Zo liep de rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties weer op tot meer dan 5 procent. Ook maken beleggers zich op voor de drukste week van het cijferseizoen op Wall Street. Later deze week komen grote techbedrijven als Microsoft, Google-moeder Alphabet, chipmaker Intel, Facebook-eigenaar Meta Plaforms en Amazon met resultaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 32.957 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4197 punten en techgraadmeters Nasdaq verloor 0,8 procent op 12.884 punten. Vorige week leden de drie hoofdindices af flinke verliezen.

Apple leverde 1,2 procent in. De Chinese autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het Taiwanese Foxconn, de belangrijkste partner van Apple. Foxconn, dat de overgrote meerderheid van Apples iPhones in fabrieken in China maakt, verklaarde dat het zal meewerken met de autoriteiten. In het onderzoek voeren de belastingautoriteiten onder meer controles uit op dochterondernemingen van Foxconn in China.

Alphabet verloor 0,6 procent. De Japanse mededingingswaakhond is een onderzoek begonnen of Google zijn marktpositie misbruikt om concurrerende diensten de weg af te snijden. Het Japanse onderzoek komt bovenop een antitrustzaak die de Verenigde Staten eerder hebben aangespannen tegen het internetbedrijf.

De euro was 1,0583 dollar waard, tegen 1,0589 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 87,11 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 91,31 dollar per vat.