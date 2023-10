Huizenprijzen stijgen voor vierde maand op rij

Nederlandse koopwoningen zijn vorige maand weer iets duurder geworden dan de maand daarvoor, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In september moesten kopers 0,6 procent meer neertellen voor een huis dan in augustus. Het is de vierde maand op rij dat de prijzen op maandbasis omhoog zijn gegaan.

Gemiddeld legden kopers in september 422.175 euro neer voor een bestaand huis. Vergeleken met een jaar terug lagen de prijzen daarmee nog wel 3,5 procent lager. Daarnaast wisselden vorige maand minder huizen van eigenaar. In totaal werden in september 16.089 huizen verkocht, 8,7 procent minder dan in september vorig jaar.

De laatste jaren zijn koophuizen flink duurder geworden, onder meer omdat er in Nederland een tekort is aan huizen. Maar in de loop van vorig jaar begonnen de prijzen te dalen, vooral omdat de hypotheekrente snel omhoog was gegaan. Woningzoekenden konden daardoor minder geld lenen om een huis te kopen. Sinds juni stijgen de prijzen echter weer. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zei vorige maand dat het erop lijkt dat de prijsdaling achter de rug is. Het effect van de gestegen rente was volgens hem “nu wel zo’n beetje voorbij”.

Makelaars en woningzoekenden merken ook dat woningen weer duurder aan het worden zijn. Eerder deze maand meldde makelaarsvereniging NVM dat de krapte op de woningmarkt opnieuw toeneemt en dat kopers weer vaker moeten overbieden op de vraagprijs. Deskundigen wijzen er al langer op dat er dringend meer huizen bijgebouwd moeten worden, want Nederland kampt nog steeds met een groot huizentekort.

Toch valt een nieuwe daling van de huizenprijzen niet uit te sluiten volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). “Ik sluit niet uit dat de prijzen nu een paar maanden omhoog gaan, maar straks weer een paar maanden omlaag”, zei hij onlangs in gesprek met het ANP. Hij voorzag evenwel “geen dramatische daling” van de huizenprijzen. “Daarvoor zitten Nederlanders te goed bij kas”. Knot benadrukte dat de werkloosheid nog altijd “superlaag” is. Daardoor hebben de meeste mensen nog steeds werk en dus inkomen te besteden.