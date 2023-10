Jumbo: vlees en vleesvervanger niet samen in een schap

Jumbo gaat geen vleesvervangers naast echte vleesproducten in hetzelfde schap aanbieden, heeft de supermarktketen besloten na een pilot in zeven winkels. “Het had onvoldoende effect”, bevestigde een woordvoerster na berichtgeving van vakwebsite Distrifood.

“We zagen vooral dat mensen die normaal gesproken vegetarisch eten, meer moeite hadden de producten terug te vinden. Ook vleeseters lieten zich nauwelijks verleiden tot een andere keuze”, stelt de zegsvrouw.

De proef met vleesvervangers naast het echte vlees duurde dertien weken. Jumbo gaat nu wel verder met onderzoek naar mogelijkheden om vleesvervangers meer onder de aandacht te brengen. “Dat is onderdeel van de eiwittransitie. Dat is waarom wij aan verschillende knoppen draaien om te kijken hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren.”