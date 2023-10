Krant: SpaceX sluit deal voor lancering ESA-satellieten

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft een deal gesloten om vier Europese satellieten te lanceren. Daarmee vergroot het bedrijf de invloed in Europa, meldt zakenkrant The Wall Street Journal.

Het Amerikaanse ruimtevaartconcern tekende de overeenkomst met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA voor de lancering van vier raketten met satellieten voor het Europese navigatienetwerk Galileo, een tegenhanger van het Amerikaanse GPS. De Europese Commissie en de lidstaten moeten hun goedkeuring nog verlenen voor de deal.

De Europese Unie is terughoudend met het gebruiken van SpaceX voor Galileo-satellieten, omdat de Europese overheid niet afhankelijk wil zijn van een Amerikaans bedrijf dat vanaf Amerikaans grondgebied belangrijke infrastructuur de ruimte instuurt. Maar volgens overheidsbeambten heeft de EU geen andere keuze op dit moment, omdat er vertraging zit in de levering van Ariane-raketten en er besloten is om geen Russische raketten te gebruiken vanwege de oorlog in Oekraïne.

De satellieten worden gelanceerd op de raket Falcon 9 van SpaceX vanuit de Verenigde Staten, volgens Javier Benedicto van de ESA. Het is de eerste keer in vijftien jaar dat Galileo-satellieten gelanceerd worden van buiten Europees grondgebied. Normaal gesproken worden de raketten gelanceerd vanaf Frans-Guyana.