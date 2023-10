Philips centraal op Damrak na verhoging jaarverwachtingen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag uit naar de kwartaalresultaten van Philips. Het zorgtechnologieconcern, dat al jaren kampt met een grote terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten en claims vanwege gezondheidsschade, boekte afgelopen kwartaal weer winst. Vorig jaar leed het concern nog een miljardenverlies vanwege de terugroepactie. Ook de omzet nam toe. Dankzij de verbeterde prestaties schroefde het concern de verwachtingen voor de omzet en de winstgevendheid voor het hele jaar op. Topman Roy Jakobs wees daarbij wel op toenemende onzekerheden vanwege de geopolitieke spanningen.

Beleggers maken zich verder op voor een drukke beursweek met veel bedrijfsresultaten en een rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). In Amsterdam komen later deze week onder meer Randstad en Heineken met hun cijfers. In de Verenigde Staten is het de beurt aan grote techbedrijven als Microsoft en Amazon. Verder blijven de oorlog tussen Israƫl en Hamas en de oplopende rentetarieven de financiƫle markten in de greep houden.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe week. Vrijdag zakte de hoofdindex nog 1,6 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de min. De beurs in Shanghai verloor 1,1 procent en bereikte het laagste niveau sinds eind vorig jaar. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak gaat de aandacht ook uit naar Vivoryon Therapeutics. De biotechnoloog, die een alzheimermedicijn in ontwikkeling heeft, meldde een positieve uitkomst van een onafhankelijk veiligheidsonderzoek naar de omvang van de dosering in de klinische studies.

Ook Basic-Fit blijft in de belangstelling staan. De fitnessketen zakte vrijdag bijna 9 procent na een tegenvallend kwartaalrapport. Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg verlaagden het koersdoel voor het aandeel. Wel bleef het koopadvies gehandhaafd.

Het aandeel Ajax zal mogelijk bewegen op de tegenvallende sportieve prestaties van de beursgenoteerde voetbalclub. Ajax leed zondag tegen FC Utrecht de vierde nederlaag op rij en staat op de zeventiende plaats in de eredivisie.

De euro was 1,0575 dollar waard, tegen 1,0589 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 89,02 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 91,26 dollar per vat.