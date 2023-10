QatarEnergy sluit opnieuw langjarige gasleveringsdeal tot na 2050

Het Qatarese staatsolie- en gasbedrijf QatarEnergy sluit opnieuw een langjarige overeenkomst voor de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) die gaat tot voorbij 2050. Dit keer gaat het om een deal met het Italiaanse energieconcern Eni. Vorige week werd al een vergelijkbare deal gesloten met Shell voor de levering van lng aan Nederland en een week eerder bereikten de Qatari’s al overeenstemming met het Franse TotalEnergies.

De eerste leveringen aan Eni beginnen volgens het contract in 2026 en de looptijd van de overeenkomst is 27 jaar. Volgens Qatar bevestigen deze deals de inzet van de Golfstaat om Europa te helpen met zijn energiebehoeften na het wegvallen van de gasleveringen uit Rusland. Maar de overeenkomsten lijken ook aan te tonen dat het nog een hele klus is voor de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te worden.

“Energiebedrijven lijken ervan uit te gaan dat Europa meer gas nodig zal hebben dan politici voorspellen”, constateert Christian Egenhofer, onderzoeker bij het Centre for European Policy Studies (CEPS). Hoewel het bedrijven is toegestaan om dit soort langetermijnovereenkomsten te ondertekenen, zijn er volgens persbureau Bloomberg in Brussel ook diplomaten met zorgen. Ze vrezen dat er wellicht te veel ingezet wordt op een toekomst met gas.

Andere kenners zeggen dat de deals een risico met zich meebrengen voor de betrokken bedrijven als de vraag naar gas straks flink gaat afnemen vanwege de overstap op hernieuwbare energie. “Private investeringen in de levering van fossiel gas na het midden van de eeuw lopen het risico te stranden”, zegt Matthias Buck, directeur Europa bij Agora Energiewende. “Vooral omdat er veel vragen zijn over de toekomstige beschikbaarheid en kosten van koolstofafvang en -opslag.”