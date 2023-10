Reisorganisaties zien minder boekingen naar buurlanden Israël

De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt voor minder Nederlandse vakantieboekingen naar buurlanden Egypte en Jordanië, zeggen reisorganisaties. Vakantiegangers die al een reis naar een van deze twee landen hebben geboekt, vragen daarnaast aan hun reisbureau of hun vakantiebestemming nog wel veilig genoeg is om naartoe te gaan.

Momenteel geldt alleen voor sommige delen van Egypte een rood reisadvies, namelijk het gebied bij de grens met Israël en de grensstroken met Libië en Soedan. Een rood reisadvies betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen afraadt om naar deze plekken te reizen. De overige gebieden in Egypte hebben een oranje of geel reisadvies, net als Jordanië.

Hoe dichter bij de grens met Israël, hoe minder vaak bestemmingen worden geboekt, merkt een woordvoerster van reisbrancheorganisatie ANVR. “Het is niet zo dat naar heel Egypte minder geboekt wordt”, zegt ze. Volgens haar krijgen reisorganisaties die zijn aangesloten bij de ANVR in totaal niet minder boekingen, maar wijken vakantiegangers uit naar andere bestemmingen.

Prijsvrij, waar ook D-Reizen onder valt, ziet dat mensen liever op vakantie willen rond de Middellandse Zee dan naar Egypte. De gevechten tussen Israël en Hamas zorgen volgens een woordvoerder voor 60 procent minder vakantieboekingen naar Egypte. Komende maanden zijn er duizenden boekingen naar het land, vertelt hij. “Maar dat hadden er duizenden meer kunnen zijn.”

De oorlog heeft volgens een zegsvrouw van TUI “merkbare impact” op nieuwe boekingen naar Egypte, zoals naar de populaire badplaatsen Sharm El Sheikh en Hurghada. “Beide bestemmingen zijn weliswaar ver verwijderd van de grens met Israël, maar je merkt dat er bij mensen terughoudendheid is voor een verblijf op korte termijn.” Cijfers kan TUI als onderdeel van het beursgenoteerde TUI Group niet delen. De woordvoerster verwacht dat Kaapverdië en de Canarische Eilanden veel sneller dan gebruikelijk volgeboekt zijn, omdat vakantiegangers die deze winter naar Egypte wilden gaan vaker kiezen voor deze bestemmingen.

Reisorganisatie &Olives Travel biedt reizen aan naar het Midden-Oosten, waaronder Jordanië. Topvrouw Christina Zandberg laat weten dat iets minder mensen een reis naar Jordanië boeken. Al geboekte reizen worden niet geannuleerd. “Er is een beperkt aantal klanten dat in een andere periode gaat of naar een andere bestemming”, zegt ze. Via &Olives Travel kunnen mensen ook naar mediterrane landen zoals Griekenland reizen.