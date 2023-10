Tienduizenden camperaars tegen verdubbeling wegenbelasting

Het demissionair kabinet moet afzien van de voorgenomen verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting voor campers met ingang van 2026. Die oproep doet de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Een petitie tegen de verhoging, die door ruim 53.000 camperaars is ondertekend, wordt dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

De belangenclub stelt dat de forse verhoging van de wegenbelasting “slecht en ondoelmatig” is. “Het nu invoeren van deze ad-hocmaatregel is unfair en heeft gevolgen voor de gehele bij camperen betrokken sector. Veel liever ziet de NKC dat er meer vaart wordt gezet achter de invoering van betalen naar gebruik”, aldus de organisatie.

Voor een kampeerauto is de motorrijtuigenbelasting nu een kwart van de belasting die betaald moet worden voor een personenauto. Het kwarttarief wordt toegepast vanwege het beperkte en specifieke gebruik van een kampeerauto. Gemiddeld wordt er zo’n 7000 kilometer per jaar met een camper gereden, waarvan 3000 kilometer in Nederland.

“Kortom, de druk op het nationale wegennet van campers is verwaarloosbaar en rechtvaardigt geenszins een verdubbeling van het tarief. Daarbij vindt de NKC dat camperen betaalbaar moet blijven. Dat is ook in het belang van de mkb-bedrijven in de toeristische en recreatieve sector”, aldus de belangenbehartiger.

BOVAG zag eerder al niets in het belastingplan, waarbij ook mensen met een oldtimer worden aangepakt. “Het gaat om voertuigen die relatief weinig kilometers maken en waar dus ook weinig CO2-winst te behalen valt”, stelde de brancheorganisatie.