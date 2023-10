Topman Jakobs ziet Philips voorlopen op verbeterplan

Na het verlies van 1,6 miljard euro in 2022 lijkt Philips de zaken dit jaar weer beter op orde te hebben. De nieuwe topman Roy Jakobs kondigde enkele structurele maatregelen aan, waaronder een grote reorganisatie, en ziet die al zijn vruchten afwerpen. Het positieve effect is nog groter dan waar hij op had gerekend, zegt de vorig jaar aangetreden baas in gesprek met het ANP.

Zorgtechnologieconcern Philips boekte de afgelopen drie maanden een bedrijfswinst van 453 miljoen euro, ruim twee keer zoveel als een jaar eerder. De verbetering komt volgens Jakobs vooral door een grotere focus op kwaliteit, een versimpelde bedrijfsstructuur en een betere toeleveringsketen. “Dat geeft vertrouwen in ons driejarenplan en daarmee ook voor de toekomst. We liggen eigenlijk een beetje voor op het plan.”

Het schrappen van 10.000 banen was ook onderdeel van het verbeteringsplan. Dit jaar is het aantal werknemers al teruggebracht met 7500, meer dan de geplande 7000. Jakobs: “Het is voor werknemers ook fijn als ze niet te lang in onzekerheid zitten. En dit betekent dat we de komende twee jaar minder hoeven te doen.” Mede door lagere salariskosten bespaarde Philips het afgelopen kwartaal honderden miljoenen.

“We zijn op een aantal punten tevreden over het plan, maar er moet ook nog veel gebeuren voor de langere termijn”, zegt Jakobs. Hij blijft bijvoorbeeld hameren op een grotere focus op kwaliteit, nadat er twee jaar geleden problemen bleken te zijn met de slaapapneu-apparaten van het concern. Miljoenen van de defecte apparaten werden teruggeroepen. “Maar dit is maar goed voor 1 miljard van onze 19 miljard euro aan omzet. Ook in andere takken moeten we voor verbetering zorgen.”

Verder is Jakobs vooral bezorgd over de oplopende spanningen in de wereld. Eerst was dat vooral de oorlog in Oekra├»ne, maar de recente onrust in het Midden-Oosten heeft dat alleen maar vergroot. “En ook kunnen we worden verrast door nieuwe regelgeving in China. Zo kan er elk kwartaal wel zo’n tegenvaller zijn”, denkt de topman.

Om daarmee om te gaan, zet Philips steeds meer in op het ter plekke maken van zijn producten. “De globale economie verandert steeds meer in een lokale economie. Daar moeten we wendbaarder in worden en daar hebben we nog wel wat tijd voor nodig”, zegt Jakobs.

Beleggers bestraften Philips voor de kwartaalcijfers met een koersdaling van zo’n 4 procent. Volgens analisten van ING blijft de groei dit kwartaal en volgend jaar waarschijnlijk beperkt, mede doordat het aantal nieuwe orders voor het vijfde kwartaal op rij is gedaald.