Uber gaat luchtballonvaarten aanbieden in Turkije

Uber gaat in Turkije tripjes in een luchtballon aanbieden, heeft de Amerikaanse taxiapp aangekondigd. Het gaat om luchtballonvaarten in de toeristische regio Cappadociƫ in het midden van Turkije. Met deze vaarten wil Uber meer vervoersmogelijkheden bieden in een van zijn snelst groeiende markten.

Vorig jaar maakte Uber bekend een “super-app” te willen worden voor reizen. Eerder begon het bedrijf al met het aanbieden van vliegreizen in het Verenigd Koninkrijk, boottochten in Griekenland en ritten met tuktuks in India.

De luchtballonvaarten in Turkije zullen volgens Uber anderhalf uur duren en kosten 150 euro. Vorig jaar kwam volgens Turkije ongeveer 10 procent van de 44,6 miljoen buitenlandse toeristen in het land naar de regio Cappadociƫ. Dit jaar verwacht het land in totaal 60 miljoen toeristen.

Het bedrijfsmodel van Uber is door de coronapandemie sterk veranderd. Het bedrijf werd gedwongen om zwaar in te zetten op het bezorgen van maaltijden, ook omdat het aantal geboekte taxiritten en andere mobiliteitsdiensten sterk waren teruggelopen.