Apple verhoogt prijs voor streamingdienst Apple TV+ flink

Apple gooit de prijs voor streamingdienst Apple TV+ flink omhoog. Daarmee volgt het Amerikaanse techconcern uit Cupertino een rivaal als Netflix die eerder ook al met prijsverhogingen kwam. Consumenten moeten ook beduidend meer gaan betalen voor andere diensten zoals Apple Arcade en Apple News+.

De prijsstijging voor Apple TV+ is pas de tweede in de vierjarige geschiedenis van de streamingdienst. Toen het platform in 2019 werd gelanceerd, moesten Amerikaanse abonnees 4,99 dollar per maand betalen. Later werd de prijs al verhoogd tot 6,99 dollar per maand en nu gaat het maandbedrag naar 9,99 dollar. In verschillende andere landen, waaronder Nederland, gaan de prijzen met min of meer gelijke tred omhoog. Voor nieuwe abonnees gaan de wijzigingen direct in, wie al klant is van Apple hoort nog wanneer zijn tarief omhoog gaat.

Apple haalt ongeveer 20 procent van zijn inkomsten uit de dienstentak, waar alles onder valt van Apples extra garantie tot betalingsdienst Apple Pay en abonnementen op bijvoorbeeld Apple Music. Financieel persbureau Bloomberg meldde eerder al dat het bedrijf momenteel bezig is met het herontwerpen van de tv-app om daarin later dit jaar verschillende vormen van video-aanbod samen te voegen. Sowieso zet Apple de laatste tijd flink in op uitbreiding van zijn filmaanbod op Apple TV+ en assortiment aan games bij Apple Arcade.

Bloomberg meldt op basis van ingewijden nu ook dat Apple werkt aan een revisie van zijn AirPods-aanbod. Volgend jaar zou er een vernieuwde versie van het instapmodel van de draadloze oortjes op de markt moeten komen en het jaar erna een nieuw Pro-model. Apple verkoopt al sinds 2016 AirPods. Inmiddels zijn de oortjes uitgegroeid tot een van de populairste producten van het concern.