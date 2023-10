Beleggers duiken op ASMI na meevallende cijfers, Adyen onderuit

Chiptoeleverancier ASMI ging woensdag hard omhoog op een verder terughoudend Damrak. Het aandeel won bijna 6 procent, na de publicatie van meevallende kwartaalresultaten. Ook de cijfers van bierbrouwer Heineken (plus 1,4 procent) werden goed ontvangen.

Betaalbedrijf Adyen was een opvallende daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 6,2 procent. Dat had te maken met een tegenvallend kwartaalbericht van zijn Franse branchegenoot Worldline, die de verwachtingen voor het hele jaar verlaagde.

ASMI ontving afgelopen kwartaal minder orders door een zwakke vraag uit de markt, maar de omzet groeide wel. Ook werd er weer winst geboekt na een verlies een jaar eerder. Volgens topman Benjamin Loh leverde ASMI “robuuste resultaten te midden van aanhoudend zwakke marktomstandigheden”. Heineken verkocht minder bier in het afgelopen kwartaal, maar zag de omzet wel licht stijgen dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf houdt ook vast aan zijn winstverwachting voor het hele jaar.

AkzoNobel moest 4,2 procent inleveren. De verfproducent, bekend van merken als Sikkens en Flexa, bleef afgelopen kwartaal profiteren van hogere prijzen voor zijn producten en lagere grondstofkosten. De omzet nam echter wel af door een negatieve wisselkoersimpact en vlakke verkoopvolumes.

KPN won 1,5 procent. Het telecomconcern boekte in het derde kwartaal meer winst en handhaafde de jaarverwachtingen. Volgens topman Joost Farwerck blijft de huidige strategie positieve resultaten opleveren met een duurzame omzetgroei uit diensten in alle segmenten.

De AEX schommelde gedurende de dag tussen winst en verlies en sloot een fractie hoger op 722,24 punten. De MidKap zakte wel flink, met 1,9 procent tot 764,26 punten. Dat kwam vooral door flinke koersdalingen van laadpaalbedrijf Alfen (min 7,4 procent) en Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (min 6,2 procent). De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

In de MidKap steeg tankopslagbedrijf Vopak 4,1 procent na goed ontvangen cijfers. Ook de resultaten van Deutsche Bank vielen in de smaak. De grootste bank van Duitsland boekte meer winst en steeg bijna 8 procent in Frankfurt. Topman Christian Sewing kondigde ook een nieuwe ontslagronde aan om kosten te verlagen. Volgens hem zullen er meer banen verdwijnen dan bij de vorige reorganisatie een halfjaar eerder, toen er achthonderd banen werden geschrapt.

In Parijs zakte Kering 3,3 procent na tegenvallende verkoopcijfers van het moederbedrijf van luxemerk Gucci.