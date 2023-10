Mattel verdient fors meer aan verkoop barbiepoppen na succes film

Speelgoedconcern Mattel heeft afgelopen kwartaal flink meer verdiend aan de verkoop van barbiepoppen. Daarmee lijkt de onderneming de vruchten te plukken van de succesvolle Barbie-film die eerder dit jaar werd uitgebracht.

De verkopen van Barbie stegen met 16 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook poppen van Disney en Monster High deden het goed, waardoor de totale poppenverkoop bijna een kwart meer opleverde.

De Barbie-film van regisseur Greta Gerwig trok over de hele wereld volle zalen. Mattel gaf het Barbie-merk voor de film in licentie aan Warner Bros. Discovery, dat er vervolgens zijn meest succesvolle film ooit van maakte. In de comedy komt het hoofdpersonage, gespeeld door Margot Robbie, erachter dat er naast Barbie-land een ├ęchte wereld is waar mannen en vrouwen niet gelijk zijn.

Mattel zag zijn omzet uit de verkoop van barbiepoppen in het tweede kwartaal nog dalen, werd in juli naar buiten gebracht. Maar topman Ynon Kreiz zei na het verschijnen van die cijfers meteen al dat de verkopen van Barbie waarschijnlijk weer zouden aantrekken door de Barbie-film.

De totale omzet van Mattel bedroeg in juli, augustus en september 1,9 miljard dollar. Dat was 9 procent meer dan een jaar eerder. De operationele winst ging daarnaast met 82 miljoen dollar omhoog naar 474 miljoen dollar. “We zijn met het oog op de concurrentie zeer goed gepositioneerd en verwachten in het vierde kwartaal en het volledige jaar marktaandeel te winnen”, aldus Kreiz.