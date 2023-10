Moeder Google trekt andere techfondsen mee in koersval op beurs

Google-moederbedrijf Alphabet is woensdag flink onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in New York en trok daarbij de koersen van andere techbedrijven mee omlaag. Beleggers waren zwaar teleurgesteld over de kwartaalcijfers die Alphabet dinsdag na de slotbel op Wall Street had gepubliceerd.

Alphabet leverde 9,5 procent in, de grootste koersdaling voor het bedrijf sinds maart 2020. Bij de onderneming leverden de clouddiensten in het derde kwartaal minder inkomsten op dan marktkenners hadden voorzien. De groei van de clouddiensten viel daarbij terug tot het laagste niveau in bijna drie jaar. Dat kwam onder meer doordat er minder dure AI-systemen werden verkocht.

“AI moest de cloudinkomsten van Google een boost geven, maar dat is duidelijk niet gebeurd. De stijgende rente op staatsobligaties en de gemengde winsten zorgen ervoor dat aandelenbeleggers op de verkoopknop drukken”, verklaart Edward Moya, een analist bij de firma OANDA.

De teleurstelling over Alphabet was ook te merken bij andere techbedrijven. Apple, dat ook nog prijsverhogingen voor streamingdienst Apple TV+ aankondigde, ging bijvoorbeeld ruim 1 procent omlaag. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zakte dik 4 procent en Amazon verloor bijna 6 procent. De Nasdaq-graadmeter, waarin tal van techfondsen zijn opgenomen, verloor 2,4 procent tot 12.821,23 punten.

Softwareconcern Microsoft was wel een duidelijke winnaar met een plus van ruim 3 procent. Het bedrijf achter besturingssysteem Windows boekte afgelopen kwartaal meer winst dan kenners hadden verwacht. Microsoft profiteerde daarbij van een sterke groei van clouddiensten en systemen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Behalve voor de techsector was er bij beleggers ook weer veel aandacht voor de ontwikkelingen rond de oorlog tussen Israƫl en Hamas en de schommelingen van de rentes op de Amerikaanse obligatiemarkten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 33.035,93 punten en de bredere S&P 500 zakte 1,4 procent tot 4186,77 punten, terwijl de olieprijzen rond de 2 procent opliepen.

Ook Boeing kwam met resultaten. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant wist het nettoverlies in het afgelopen kwartaal terug te dringen tot 1,6 miljard dollar, van 3,3 miljard dollar een jaar eerder. Vanwege productieproblemen verwacht het bedrijf wel minder 737-toestellen te kunnen afleveren. Dat zullen er dit jaar 375 tot 400 zijn. Eerder werd gerekend op 400 tot 450 vliegtuigen. Het aandeel zakte 2,5 procent.