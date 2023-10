Moederbedrijf Facebook doet opnieuw goede zaken met advertenties

Facebooks moederbedrijf Meta Platforms is er afgelopen zomer opnieuw in geslaagd om veel adverteerders te vinden die gebruik wilden maken van de reclamemogelijkheden op de socialemediaplatforms. Volgens kenners laat de onderneming daarmee zien dat het zijn advertentie-inkomsten kan verbeteren en tegelijkertijd fors kan investeren in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI).

De totale omzet dikte in het derde kwartaal met 23 procent aan vergeleken met dezelfde periode vorig jaar tot meer dan 34,1 miljard dollar. De nettowinst liep daarnaast op tot 11,6 miljard dollar, van 4,4 miljard dollar een jaar terug.

Meta zag zijn resultaten in de vergelijkbare periode vorig jaar nog fors terugvallen door hogere kosten en omdat adverteerders vanwege de economische onzekerheid toen scherper op de uitgaven gingen letten en terughoudender waren geworden met reclames. Maar dit jaar lijkt de onderneming de weg omhoog weer teruggevonden te hebben.

“We hebben een goed kwartaal gehad”, zegt topman Mark Zuckerberg over de voorbije periode. “Ik ben trots op het werk dat onze teams hebben gedaan om AI en mixed reality te bevorderen met de lancering van Quest 3, de slimme Ray-Ban Meta-bril en onze AI-studio.”

De uitgaven van Meta blijven voorlopig zeer hoog. Voor dit jaar zijn verwachtingen wel iets getemperd, maar de rekening bedraagt waarschijnlijk nog altijd tussen de 87 miljard en 89 miljard dollar. Volgend jaar denkt Meta tussen 94 miljard en 99 miljard dollar te spenderen.

De onderneming kreeg er afgelopen kwartaal ook weer gebruikers bij. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook bedraagt inmiddels zo’n 2,1 miljard. Dat betekent dat ruim een kwart van de wereldbevolking elke dag op de site inlogt. Voor alle Meta-diensten, naast Facebook ook Instagram, WhatsApp en de dit jaar opgezette X-rivaal Threads, gaat het om ruim 3,1 miljard dagelijks actieve gebruikers.

Meta meldde in maart nog 10.000 extra banen te schrappen om kosten te besparen. Die maatregel kwam bovenop een forse ingreep eind vorig jaar. In november had het bedrijf namelijk al gezegd dat er 11.000 arbeidsplaatsen gingen verdwijnen. Momenteel telt het bedrijf wereldwijd ruim 66.000 werknemers