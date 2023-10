Vergelijkingssite: nieuwe energiecontracten fors duurder

Vrijwel alle energieleveranciers hebben hun tarieven voor nieuwe contracten in afgelopen maand verhoogd, meldt de vergelijkingssite Keuze.nl. De verhogingen lopen op tot wel 14 procent van het maandbedrag.

Volgens de site heeft dit te maken met de recente opgelopen gasprijzen. Zo lag in september de gemiddelde inkoopprijs van gas op 45 euro per megawattuur. In oktober is dat 50 euro per megawattuur. “Vooral prijsvechters zoals Energiedirect, Mega Energie en Innova Energie lijken sneller dan ooit hun tarieven daarop aan te passen”, stelt de vergelijkingssite.

Volgens het bedrijf is dit slecht nieuws voor iedereen die een nieuw vast energiecontract wil afsluiten. Ook voorziet de organisatie dat de tarieven nog verder omhooggaan. “De gasprijs stijgt al een tijdje, en verschillende experts hebben als verwachting dat deze winter de gasprijs eigenlijk alleen maar omhoog kan.”