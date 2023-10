Vleessector voorziet weinig impact Chinese importban om blauwtong

De Nederlandse vleessector voorziet weinig impact van het door China ingestelde importverbod voor Nederlandse runderen, schapen en hun producten vanwege de verspreiding van het blauwtongvirus. Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is nog onduidelijk of het verbod daadwerkelijk ook gaat over vlees. Maar “mocht dat het geval zijn, dan zal de exportsituatie voor de vleessector in Nederland niet wijzigen op dit moment”, laat de brancheclub weten.

Er ging namelijk helemaal geen schapen- of geitenvlees vanuit Nederland naar de Chinese markt. De import van Nederlands rundvlees had China daarnaast eerder dit jaar al tijdelijk stilgelegd in verband met een zogeheten atypisch BSE-geval, oftewel een variant van de gekkekoeienziekte. China was daarvoor ook nog maar een betrekkelijke nieuwe markt voor de sector.

De COV benadrukt wel in nauw contact te staan met de Nederlandse overheid en met de Chinese autoriteiten om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de importban. “Blauwtong vormt geen gevaar voor de mens en is ook niet overdraagbaar via vlees of vleesproducten”, benadrukt de organisatie, die eraan toevoegt dat geen enkel ander land momenteel Nederlands vlees weert vanwege het blauwtongvirus.

De vleessector vond het eerder dit jaar ook al onnodig dat China optrad vanwege het BSE-geval. “Atypische BSE kan spontaan optreden bij runderen en wordt niet veroorzaakt door menselijk handelen. Een dergelijk geval is niet besmettelijk en vormt dan ook geen enkel risico voor mens en dier. Ondanks dat er geen risico is, stelt China altijd automatisch een importban in voor rundvlees, zodra een geval van atypische BSE geconstateerd wordt.”