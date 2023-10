Besi op kop in rode AEX, Unilever onderaan na cijfers

Besi was donderdag de veruit de sterkste stijger in de AEX-index, die een stevig verlies liet zien. De chiptoeleverancier ontving meer nieuwe orders in het derde kwartaal, na dalingen in de afgelopen twee kwartalen. Topman Richard Blickman sprak van solide kwartaalcijfers. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een flinke omzetgroei ten opzichte van het derde kwartaal. Het aandeel werd 6,6 procent hoger gezet.

De resultaten van Unilever konden beleggers niet bekoren. Het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern achter merken als Magnum en Dove boekte afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet dankzij prijsverhogingen. Het bedrijf verkocht echter minder producten. Topman Hein Schumacher kondigde ook fikse ingrepen binnen het bedrijf aan om de winstgevendheid te vergroten. Daarbij moet de aandacht meer komen te liggen op de dertig best presterende merken. Het aandeel zakte 3 procent.

Naast de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten letten beleggers ook op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank verhoogde vorige maand de rente nog voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit. Nu wordt gehoopt dat de ECB de rente voorlopig onveranderd zal laten.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 715,85 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 762,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 1,2 procent.

Naast Unilever stond ASMI in de staartgroep met een min van 2 procent. Het chipbedrijf won een dag eerder nog bijna 6 procent dankzij meevallende resultaten. In de MidKap vielen de resultaten van bodemonderzoeker Fugro (plus 7 procent) en flitshandelaar Flow Traders (plus 7 procent) in de smaak bij beleggers.

Corbion zakte ruim 3 procent. Het speciaalchemiebedrijf kondigde bij de publicatie van de kwartaalcijfers een herstructureringsprogramma aan, waarbij het de toekomst van een groot deel van zijn activiteiten bestudeert. Arcadis won 0,7 procent. Volgens topman Alan Brookes heeft het ingenieursbureau een sterk kwartaal achter de rug.

Pharming (plus 7 procent) wist een forse omzetgroei te boeken dankzij stijgende verkopen van Ruconest en de lancering van Joenja in de VS. In Frankfurt zakte Mercedes-Benz dik 5 procent na tegenvallende resultaten van de Duitse autofabrikant.

De euro was 1,0540 dollar waard, tegen 1,0593 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 84,95 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 89,79 dollar per vat.