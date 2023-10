Chiptoeleverancier Besi ziet nieuwe orders licht stijgen

Chiptoeleverancier Besi heeft in het derde kwartaal van dit jaar iets meer nieuwe orders ontvangen dan een jaar geleden. In de vorige twee kwartalen nam het aantal orders nog flink af door de zwakke marktomstandigheden. De totale orderontvangst bedroeg afgelopen kwartaal dik 127 miljoen euro, 1,6 procent meer dan vorig jaar. Ten opzichte van het tweede kwartaal stegen de orders met iets meer dan 13 procent.

De ordergroei is volgens Besi onder meer te danken aan toepassingen in computers, waarmee de lagere vraag naar chips voor de autosector en industrie deels werden gecompenseerd. De omzet daalde daarentegen op jaarbasis met 27 procent tot ruim 123 miljoen euro. Ten opzichte van het tweede kwartaal namen de opbrengsten met bijna een kwart af. De nettowinst zakte met 39 procent tot 35 miljoen euro. In het tweede kwartaal werd nog een winst geboekt van bijna 53 miljoen euro.

Besi had vanwege de aanhoudende zwakke markt al gewaarschuwd voor een omzetdaling van 20 procent tot 30 procent in het derde kwartaal. Topman Richard Blickman sprak desondanks van solide kwartaalcijfers, waarbij het bedrijf zich op dit moment vooral richt op het vasthouden van de solide marges. In het afgelopen kwartaal nam de brutomarge, een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid, toe met ruim 2 procentpunt tot 64,6 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal was wel sprake van een lichte afname.

Besi had eerder al aangegeven voor het vierde kwartaal te rekenen op een forse stijging van de omzet ten opzichte van het derde kwartaal. Die stijging zal volgens het bedrijf tussen de 15 procent en 25 procent uitkomen. De brutomarge zal naar verwachting in het huidige kwartaal tussen de 62 procent en 64 procent liggen.