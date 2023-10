Facebook-moeder Meta zakt op Wall Street na resultaten

Meta Platforms behoorde donderdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp wist afgelopen kwartaal weer meer adverteerders te vinden en zag de omzet en winst flink stijgen. De onderneming kreeg er afgelopen kwartaal ook weer gebruikers bij. De verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen en het aandeel werd dik 3 procent lager gezet.

Een dag eerder had Meta al ruim 4 procent verloren. Dat kwam door tegenvallende resultaten van Google-eigenaar Alphabet, die voor koersdruk zorgden in de gehele Amerikaanse techsector. Het aandeel Alphabet verloor donderdag 3 procent, na de koersval van 9,5 procent op woensdag. Webwinkelconcern Amazon en chipmaker Intel, die na de slotbel op Wall Street met cijfers komen, noteerden respectievelijk 0,2 procent lager en 0,8 procent hoger.

Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in de eurozone ongewijzigd te laten, dat voor een beperking van de koersverliezen op de Europese beurzen zorgde. Op Wall Street wordt ook gehoopt dat de Federal Reserve de Amerikaanse rente volgende week onveranderd zal houden. Daarnaast werd gereageerd op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. Die is in het derde kwartaal een stuk harder gegroeid dan in de voorgaande drie maanden. Dat is onder andere te danken aan gestegen uitgaven van consumenten in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.064 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4181 punten. De Nasdaq zakte 0,2 procent tot 12.798 punten.

Speelgoedconcern Mattel wist afgelopen kwartaal flink meer te verdienen aan de verkoop van barbiepoppen. De onderneming profiteerde van de succesvolle Barbie-film die eerder dit jaar werd uitgebracht. Het aandeel zakte desondanks bijna 12 procent vanwege tegenvallende verwachtingen voor de verkopen. Branchegenoot Hasbro, die ook met cijfers kwam, leverde 9 procent in.

Ford ging 2 procent omhoog. De autofabrikant en de Amerikaanse vakbond UAW hebben een voorlopig akkoord bereikt over een loonsverhoging van 25 procent. De overeenstemming werd bereikt na een staking van 41 dagen.

Verder daalde UPS 2 procent. De pakketbezorger zag de omzet en winst flink dalen door de ongunstige macro-economische ontwikkelingen. Ook verlaagde het concern opnieuw zijn verwachtingen voor het hele jaar. Harley-Davidson verkocht afgelopen kwartaal minder motors en zag de omzet en winst dalen. Het aandeel zakte bijna 3 procent.