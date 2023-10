Forse winstgroei moederbedrijf Mediamarkt ondanks zwakke markt

Het Duitse Ceconomy, moederbedrijf van onder andere winkelketen MediaMarkt, heeft ondanks zwakke marktomstandigheden een sterk financieel jaar gedraaid. De omzet in het gebroken boekjaar bedroeg 22,2 miljard euro, 4,7 procent meer dan een jaar eerder.

Ceconomy specialiseert zich in consumentenelektronica. Met name de verkoop van entertainmentproducten zoals spelconsoles deed het in het afgelopen kwartaal goed. Naar televisietoestellen was minder vraag.

De aangepaste winst voor aftrek van rente en belastingen was het afgelopen boekjaar 240 miljoen euro. Dat is fors meer dan het jaar daarvoor, toen die uitkwam op 208 miljoen. Daarmee is het bedrijf op koers om de winstdoelen voor de middellange termijn te halen.

Topman Karsten Wildberger zegt “aanzienlijke verbeteringen” te hebben aangebracht in het bedrijf, onder andere op het gebied van technologie, de bevoorradingsketen en winkeltransformatie. Dat zou goed aanslaan bij klanten, blijkt volgens het bedrijf uit de stijgende klantloyaliteit.

In Nederland heeft MediaMarkt 48 winkels. Met alle dochterondernemingen bij elkaar had Ceconomy aan het einde van afgelopen boekjaar bijna duizend winkels door heel Europa.