Frankrijk neemt zijn eerste drijvende lng-fabriek in gebruik

De eerste drijvende lng-fabriek in Frankrijk is donderdag in gebruik genomen. De terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas in Le Havre kan in ongeveer 10 procent van de jaarlijkse Franse behoefte aan gas voorzien. Op deze manier wil Frankrijk het gemis van gas uit Rusland opvangen, waar de Fransen tot de oorlog ongeveer 17 procent van hun gas vandaan haalden.

Frankrijk had al drie vaste terminals: in het noordelijke Duinkerken, Montoir-de-Bretagne in het westen en in het zuidelijke Fos-sur-Mer. De nieuwe fabriek in Le Havre moet vijf jaar open blijven.

In de terminals wordt vloeibaar gemaakt aardgas uit andere landen omgezet in gasvormig gas, waarna het gebruikt kan worden. De eerste lading in Le Havre kwam uit Noorwegen.

Nederland heeft lng-terminals in het Groningse Eemshaven en in Rotterdam.