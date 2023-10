Inspectie: rijden op stookolie moet stoppen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil dat bedrijven nu al stoppen met het rijden op stookolie. Het brandstofmengsel is goedkoper dan diesel, maar slecht voor de gezondheid en het milieu, stelt de inspectie.

Het ministerie van Financiën gaat de accijns- en milieuwetgeving voor brandstoffen volgend jaar aanpassen. Daarmee moeten de eisen voor nieuwe brandstoffen hetzelfde worden als die voor benzine en diesel. De ILT wil dat het gebruik van stookolie, ook wel designer fuel genoemd, al eerder beperkt wordt en doet een “dringend beroep” op bedrijven om nu al met deze praktijk te stoppen.

Er geldt nu een lage accijns op stookolie, waardoor er een sterke financiële prikkel is voor bedrijven om stookolie te gebruiken. Het ministerie van Financiën wil per 1 januari het accijnstarief van stookolie gelijktrekken met dat van diesel, om het gebruik ervan te ontmoedigen. Stookolie is slechter voor het milieu dan gasolie door onder meer het hoge zwavelgehalte.

“Het milieu en onze gezondheid kunnen niet wachten op aangepaste regelgeving en harmonisering van de accijns”, zegt de ILT. De ILT heeft onderzoeksbureau TNO daarom gevraagd om in kaart te brengen wat het gevolg is van de uitstoot van stookolie door vrachtverkeer, bouwverkeer, tractoren en mobiele machines in de agrarische sector. Ook gaat de inspectie in gesprek met wegvervoerders en anderen. “De hoop en verwachting is dat betrokkenen hierdoor al eerder dan verplicht door regelgeving zullen stoppen met gebruik en handel in deze stookolie”, aldus de inspectie.