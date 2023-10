Kinepolis had geslaagde filmzomer dankzij Barbie en Oppenheimer

De Belgische bioscoopketen Kinepolis zag de bezoekersaantallen stijgen in het derde kwartaal van dit jaar, mede door het succes van films als Barbie en Oppenheimer. De keten noemt het afgelopen kwartaal “ijzersterk” en schrijft de geslaagde filmzomer ook toe aan een verder herstellend Hollywoodfilmaanbod.

Het ook in Nederland actieve Kinepolis verwelkomde in het derde kwartaal 10,5 miljoen bezoekers, 41,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met recordjaar 2019 waren de bezoekersaantallen afgelopen kwartaal 5,1 procent hoger. De cijfers laten zien dat het de bioscoopketen gelukt is om weer op het niveau van voor de coronapandemie te komen. Kinepolis meldt dat de nettowinst ook flink is gestegen, maar geeft geen exacte cijfers.

Topman Eddy Duquenne kijkt positief terug op het afgelopen kwartaal en blikt alvast vooruit op het laatste kwartaal. “Voor het vierde kwartaal rekenen we erop dat – ondanks het uitstel van Dune: Part Two naar maart volgend jaar – de nieuwkomers zoals Killers of the Flower Moon en Napoleon sterk gaan presteren.” Ook hoopt Duquenne dat de staking van Hollywoodacteurs snel tot een goed einde wordt gebracht, “zodat de gevolgen voor de filmkalender op de langere termijn beperkt blijven”. Acteurs in Hollywood leggen al meer dan honderd dagen hun werk neer voor betere voorwaarden.

Wereldwijd heeft Kinepolis 110 bioscopen, waarvan 63 in Europa. Ook in Nederland is het een grote speler met twintig bioscopen.