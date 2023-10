Miljardenwinst op Russische bevroren tegoeden ligt te verstoffen

Russische tegoeden die sinds de oorlog in Oekraïne door de Europese Unie zijn bevroren, hebben inmiddels een boekwinst van bijna drie miljard euro opgeleverd. Europese regeringsleiders gaan deze week overleggen wat ze moeten doen met het geld.

In de Europese Unie staan voor meer dan 200 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren. Het gaat om bankrekeningen van Russen die op de Europese sanctielijst zijn komen te staan omdat ze de inval in Oekraïne steunden. De meeste van deze tegoeden zijn ondergebracht bij Euroclear, een Belgische financiële dienstverlener die gespecialiseerd is in de afwikkeling van effectentransacties.

Inmiddels zijn de tegoeden 2,9 miljard euro meer waard geworden, blijkt uit cijfers die Euroclear donderdag bekendmaakte. In Brussel is al herhaaldelijk geopperd om de miljardenwinsten die Euroclear boekt op de tegoeden, af te romen. Dat geld zou dan gebruikt kunnen worden voor de wederopbouw van Oekraïne.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie beloofde deze zomer dat ze daarvoor een plan zou presenteren maar daar kwam het tot dusver niet van. De EU-leiders zijn van plan het onderwerp opnieuw te bespreken tijdens een tweedaagse top in Brussel. In een ontwerpverklaring die persbureau Bloomberg heeft ingezien, en die nog niet door alle Europese leiders is goedgekeurd, wordt erop aangedrongen haast te maken met de plannen.

Euroclear houdt de winst in totdat de situatie duidelijker wordt. Voor het beheer van de tegoeden heeft het bedrijf 34 miljoen euro in rekening gebracht. Diverse partijen in Rusland zijn juridische procedures gestart om vrijgave van de tegoeden. Met de juridische procedures die Euroclear hierover voert is 18 miljoen euro gemoeid.