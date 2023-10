Omzetwaarschuwing reclamereus WPP om bezuinigingen techbedrijven

Het Britse WPP, een van de grootste reclamebureaus ter wereld, heeft zijn omzetverwachting voor heel het jaar verlaagd. Dat komt vooral door tegenvallende reclameverkopen in de technologiesector en in China, maakte het bedrijf bekend.

Volgens het bureau blijven technologiebedrijven snijden in hun kosten, waardoor de reclamebranche dit jaar in zijn geheel wordt geraakt. In China zijn bedrijven voorzichtiger met hun uitgaven als gevolg van een zwakke economische groei.

WPP, met hoofdkantoor in Londen, verwacht nu dat de omzet dit jaar met 0,5 tot 1 procent groeit. Eerder ging het concern uit van een groei van tussen de 1,5 en 3 procent.

Het reclameconcern waarschuwde in augustus ook al voor tegenvallende inkomsten. Ook dat kwam volgens Mark Read, topman van WPP, omdat veel Amerikaanse techreuzen als Microsoft, Amazon, Meta en Apple hun marketingbudgetten fors verlaagden. WPP is ook in Nederland actief.