Pakketbezorger UPS komt opnieuw met winstwaarschuwing

De Amerikaanse pakketbezorger United Parcel Sevice (UPS) stelt zijn winst- en omzetverwachting voor dit jaar naar beneden bij. Het bedrijft kampt met hogere arbeidskosten en een afnemende vraag naar pakketten.

UPS schat dat de winstmarge nu in op 10,8 tot 11,3 procent. Eerder mikte het bedrijf nog op 11,8 procent.

UPS verlaagde zijn omzetverwachting van circa 93 miljard dollar naar 91,3 tot 92,3 miljard dollar. “Ongunstige macro-economische omstandigheden” hadden volgens UPS-topvrouw Carol Tomé, een negatieve invloed op de wereldwijde vraag in het laatste kwartaal.

Deze zomer sloot UPS een overeenkomst met vakbond de Teamsters, die tot gevolg had dat bezorgers aanzienlijk meer gaan verdienen. Een grote staking kon zo op het nippertje worden voorkomen. Tijdens de onderhandelingen stapten sommige klanten over naar de concurrentie, waardoor het dagelijkse volume met 1,2 miljoen pakketten daalde. Ook is de vraag naar pakketbezorging sinds het einde van de coronacrisis verder afgenomen.

Om de winst te vergroten, richt UPS zich op leveringen aan de gezondheidszorg en kleine bedrijven, waarvoor doorgaans hogere prijzen gelden. Ook heeft UPS een tariefverhoging van 5,9 procent voor volgend jaar aangekondigd.