Reuters: Mediahuis geïnteresseerd in overname Britse krant

Uitgever Mediahuis, het bedrijf achter kranten als De Telegraaf en NRC, heeft interesse om de Britse krant The Daily Telegraph over te nemen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het Belgische concern zou zich voegen bij een reeks andere partijen die naar verluidt de krant eveneens willen inlijven.

Het gaat niet alleen om The Daily Telegraph, maar ook om zusterkrant The Sunday Telegraph en het tijdschrift The Spectator. Ze kwamen eerder deze maand in de etalage te staan. De titels zouden tussen de 480 miljoen en 600 miljoen pond kunnen opbrengen, omgerekend tot bijna 690 miljoen euro.

Dat de titels worden verkocht komt omdat Lloyds Banking Group er eerder dit jaar de controle heeft overgenomen. Dat gebeurde te midden van een langlopend geschil met de voormalige eigenaren, de familie Barclay, over meer dan 1 miljard pond aan schulden. Lloyds wil nu graag van de titels af.

Woordvoerders van Mediahuis en de Britse krant wilden geen commentaar geven. Voor Mediahuis zou de overname verdere internationale groei kunnen betekenen. Het concern is al actief in België, Nederland, Luxemburg, Ierland en Duitsland. Mediahuis-topman Gert Ysebaert zei in 2019 ook al eens tegen zakenkrant Financial Times dat zijn bedrijf wel geïnteresseerd was om de Britse Telegraph-titels te kopen als ze ooit te koop zouden komen te staan.