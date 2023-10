S&P herziet economische vooruitzichten Israël naar ‘negatief’

De internationale kredietbeoordelaar S&P Global heeft dinsdag de economische vooruitzichten van Israël bijgesteld van “stabiel” naar “negatief”. Aanleiding voor de stap zijn de risico’s die de oorlog tussen Israël en Hamas meebrengt voor de economie en veiligheidssituatie in het land.

S&P is er bij het bijstellen van de Israëlische vooruitzichten van uitgegaan dat het conflict zich niet verder uitbreidt en binnen een half jaar wordt opgelost. “We gaan er momenteel vanuit dat het conflict zich in Gaza zal concentreren en niet langer dan drie tot zes maanden zal duren”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Wel laat de kredietbeoordelaar de ratings van AA tot AA+ voor Israëlische staatsobligaties ongewijzigd.