Speelgoedconcern achter Transformers hard omlaag op Wall Street

Speelgoedfabrikant Hasbro, bekend van onder meer Monopoly, Transformers, Peppa Pig en My Little Pony, is donderdag hard omlaag gegaan op Wall Street. Beleggers zetten de onderneming bijna 12 procent lager omdat nieuwe kwartaalcijfers niet aan de verwachtingen van analisten wisten te voldoen. Daarbij heeft Hasbro zijn jaarverwachtingen verlaagd, wat niet veel goeds lijkt te betekenen in aanloop naar de feestdagenperiode.

Ook rivaal Mattel moest het ontgelden met een koersverlies van bijna 8 procent, ondanks dat Mattel afgelopen kwartaal meer wist te verdienen aan de verkoop van barbiepoppen. De onderneming profiteerde van de succesvolle Barbie-film die eerder dit jaar werd uitgebracht. Maar Mattel moest ook bekennen dat de omstandigheden op de speelgoedmarkt moeilijker zijn geworden doordat consumenten wat voorzichtiger lijken met hun uitgaven.

Meta Platforms behoorde eveneens tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp wist afgelopen kwartaal weer meer adverteerders te vinden en zag de omzet en winst flink stijgen. De verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen echter tegen en het aandeel werd bijna 4 procent lager gezet.

Verder lieten beleggers zich ook weer leiden door rentevrees. Ze verwerkten onder meer het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in de eurozone ongewijzigd te laten. Op Wall Street wordt ook gehoopt dat de Federal Reserve de Amerikaanse rente volgende week onveranderd zal houden. Maar daar lijkt nog niet iedereen zonder meer op te vertrouwen. Er kwamen ook nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. Die is in het derde kwartaal een stuk harder gegroeid dan in de voorgaande drie maanden, wat de Fed zomaar zou kunnen aanzetten tot weer een nieuwe rentestap.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 32.784,30 punten. De brede S&P 500 daalde 1,2 procent tot 4137,23 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,8 procent tot 12.595,61 punten.

Ford ging een kleine 2 procent omhoog. De autofabrikant en de Amerikaanse vakbond UAW hebben een voorlopig akkoord bereikt over een loonsverhoging van 25 procent. De overeenstemming werd bereikt na een staking van 41 dagen.

Verder daalde UPS bijna 6 procent. De pakketbezorger zag de omzet en winst flink dalen door de ongunstige macro-economische ontwikkelingen. Ook verlaagde het concern opnieuw zijn verwachtingen voor het hele jaar. Harley-Davidson verkocht afgelopen kwartaal minder motors en zag de omzet en winst dalen. Het aandeel zakte ruim 6 procent.