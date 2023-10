Stellantis koopt belang in Chinese elektrische automaker Leapmotor

Autoconcern Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, koopt een belang van 20 procent in de Chinese fabrikant van elektrische auto’s Leapmotor. Het Amerikaans-Europese concern, dat zijn hoofdkantoor in Hoofddorp heeft, wil daarmee zijn aanwezigheid op de grootste automarkt ter wereld versterken.

Het in Hangzhou gevestigde Leapmotor produceert alleen elektrische voertuigen en is relatief onbekend in Europa. In China verkoopt het bedrijf zo’n 10.000 auto’s per maand. Stellantis, dat in 2021 is ontstaan uit de fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler, is een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Volgens de deal zal Stellantis 1,5 miljard euro betalen voor het belang in Leapmotor.

De twee bedrijven zullen ook een door Stellantis geleide joint venture oprichten, Leapmotor International. Dat samenwerkingsbedrijf zal volgens Stellantis de exclusieve rechten hebben voor de export en verkoop, evenals de productie, van Leapmotor-producten buiten China, Hongkong, Macau en Taiwan.

Stellantis is al aanwezig in China. Via een samenwerking met de Chinese groep Dongfeng Motor verkoopt het modellen van Peugeot en Citroën in het land. Ook andere Europese fabrikanten werken samen met Chinese autobedrijven om lokale klanten voor zich te winnen. In juli kondigde het Duitse autoconcern Volkswagen aan dat het ruim 600 miljoen euro zal investeren in de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen XPeng.

Topman Davide Grasso van Stellantis liet verder weten niet het initiatief te hebben genomen voor het onderzoek van de Europese Commissie naar Chinese staatssubsidies voor elektrische auto’s. Dat zei hij op een persconferentie in China na aankondiging van de deal met Leapmotor. Het onderzoek moet uitwijzen of er oneerlijke concurrentie plaatsvindt in de auto-industrie door Chinese voertuigen met subsidie die onder de kostprijs zouden worden verkocht.

Volgens de topman is het onderzoek niet de beste manier om wereldwijde problemen aan te pakken. “Aangezien we met mondiale problemen te maken hebben, moeten we een mondiale mentaliteit aannemen. We steunen geen gefragmenteerde wereld. We houden van concurrentie. Een onderzoek starten is niet de beste manier om die vragen aan te pakken,” aldus Grasso.