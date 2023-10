Unilever-topman wil aantal duurzaamheidsdoelen beperken tot vier

Unilever dringt het aantal duurzaamheidsdoelen waar het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern aan werkt terug tot vier, kondigt de onlangs aangetreden topman Hein Schumacher aan. Die ingreep maakt de inspanningen volgens de Nederlander gerichter, wat ook sneller resultaat zal opleveren. Het bedrijf achter merken als Dove-shampoo, Rexona-deodorant en Magnum-ijs richt zich daarom voorlopig op de strijd tegen klimaatverandering, op natuurbehoud, het tegengaan van plastic afval en op bestaanszekerheid. Welk duurzaamheidsdoel het concern laat schieten wil Schumacher niet zeggen.

Het Britse concern is volgens hem erg actief geweest met maatschappelijke toezeggingen, die soms ad hoc werden gedaan en waar de doelen soms voor de lange termijn werden geformuleerd. “De nieuwe focus die ik wil, is dat we ons beperken tot de terreinen waarop we echt het verschil kunnen maken”, zei Schumacher in een gesprek met journalisten. Over die doelen moet Unilever ook regelmatig rapporteren, waarbij de topman zinspeelde op kwartaal- en jaarberichten. “Als bedrijf moeten we meer doen en op korte termijn resultaten boeken, en daar transparant over zijn. De wereld schreeuwt om impact op de korte termijn.”

Unilever kreeg tijdens de aandeelhoudersvergadering in mei, toen Alan Jope nog topman was, de kritiek dat het bedrijf een te zachte klimaatdoelstelling heeft. Activisten van Milieudefensie waren teleurgesteld dat Jope niet wilde toezeggen dat Unilever zijn CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent heeft teruggebracht, wat volgens de organisatie nodig is om de opwarming van de aarde te beperken.

Op de vraag aan welke duurzaamheidsdoelen Unilever voorlopig minder aandacht besteedt, gaf Schumacher geen concreet antwoord. “Het belangrijkste is dat we focussen op gebieden waar we impact kunnen maken”. Op de site van het bedrijf staat onder andere dat Unilever aandacht besteedt aan diversiteit en inclusie, de toekomst van werk en de toegang tot gezond eten.