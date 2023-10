Veel vraag naar Arcadis-adviezen over bodemsanering

Bedrijven en organisaties zien zich vaker genoodzaakt vervuild water en grond schoon te maken en daar profiteert ingenieurs- en adviesbureau Arcadis steeds meer van. De vraag naar advies over dit soort klussen is groot, meldt topman Alan Brookes bij de cijfers over het derde kwartaal. Dat droeg mede bij aan een hogere omzet en winstgevendheid.

Onder milieusanering, zoals de schoonmaak van vervuild water of grond heet, vallen onder andere de adviezen van Arcadis over het verwijderen van PFAS. Die amper afbreekbare groep chemicaliƫn zorgt voor grote problemen nu bedrijven en overheden strenger zijn gaan letten op de mogelijke gevolgen van de PFAS-vervuiling. Die extra aandacht vertaalt zich in meer vraag naar oplossingen voor PFAS-problemen, schrijft Arcadis bij zijn kwartaalcijfers.

De netto-omzet in juli, augustus en september kwam uit op 932 miljoen euro. Dat komt neer op 9 procent groei na een correctie voor overnames van andere bedrijven. Aan al dat werk houdt Arcadis ook meer over, want de operationele winstmarge is ruim verdubbeld tot 9,8 procent. De aangepaste winst voor rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen steeg met 30 procent tot 99 miljoen euro.

Naast advies over bodem- en watersanering groeide Arcadis ook dankzij klussen op het vlak van klimaatadaptatie, zei Brookes. Daarnaast is er volgens de topbestuurder veel vraag naar advies over de energietransitie en innovatie in het vervoer.